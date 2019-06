A cinque giorni dall’inizio del tabellone principale, sono state ufficializzate quest’oggi le 32 teste di serie dei tornei di singolare di Wimbledon 2019, terzo slam della stagione tennistica. L’All England Club ha diramato l’attesa lista di teste di serie che verrà utilizzata in occasione del sorteggio dei main draw per la compilazione dei tabelloni del più famoso ed affascinante evento tennistico al Mondo. In campo maschile il serbo Novak Djokovic, n.1 del ranking mondiale, sarà la prima testa di serie del tabellone davanti allo svizzero Roger Federer, n.2, e allo spagnolo Rafael Nadal, n.3.

Rispetto a tutti gli altri tornei dell’anno, gli organizzatori di Wimbledon utilizzano un algoritmo speciale per definire la graduatoria del seeding maschile in cui viene data maggiore importanza ai risultati ottenuti sull’erba nelle stagioni precedenti. In chiave azzurra sono entrati nel novero delle 32 teste di serie Fabio Fognini, n.12, e Matteo Berrettini, n.17 anche grazie al recente trionfo nell’ATP 250 di Stoccarda. Tra le donne sarà l’australiana Ashleigh Barty ad occupare lo spot n.1 del tabellone, forte della leadership nella classifica mondiale WTA, mentre Serena Williams viene accreditata dell’undicesima testa di serie e potrà così affrontare una delle migliori al mondo a partire dagli ottavi di finale. Per l’Italia Camila Giorgi non è rientrata nella lista delle migliori 32 e sarà così obbligata ad affrontare una testa di serie già nei primi due turni.

Singolare maschile

1 DJOKOVIC, Novak (SRB)

2 FEDERER, Roger (SUI)

3 NADAL, Rafael (ESP)

4 ANDERSON, Kevin (RSA)

5 THIEM, Dominic (AUT)

6 ZVEREV, Alexander (GER)

7 TSITSIPAS, Stefanos (GRE)

8 NISHIKORI, Kei (JPN)

9 ISNER, John (USA)

10 KHACHANOV, Karen (RUS)

11 MEDVEDEV, Daniil (RUS)

12 FOGNINI, Fabio (ITA)

13 CILIC, Marin (CRO)

14 CORIC, Borna (CRO)

15 RAONIC, Milos (CAN)

16 MONFILS, Gael (FRA)

17 BERRETTINI, Matteo (ITA)

18 BASILASHVILI, Nikoloz (GEO)

19 AUGER-ALIASSIME, Felix (CAN)

20 SIMON, Gilles (FRA)

21 GOFFIN, David (BEL)

22 WAWRINKA, Stan (SUI)

23 BAUTISTA AGUT, Roberto (ESP)

24 SCHWARTZMAN, Diego (ARG)

25 DE MINAUR, Alex (AUS)

26 PELLA, Guido (ARG)

27 POUILLE, Lucas (FRA)

28 PAIRE, Benoit (FRA)

29 SHAPOVALOV, Denis (CAN)

30 EDMUND, Kyle (GBR)

31 DJERE, Laslo (SRB)

32 LAJOVIC, Dusan (SRB)

Video - Berrettini: "Faccio i miei complimenti a Ruud, ha meritato di passare il turno" 01:55

Singolare femminile

1 BARTY, Ashleigh (AUS)

2 OSAKA, Naomi (JPN)

3 PLISKOVA, Karolina (CZE)

4 BERTENS, Kiki (NED)

5 KERBER, Angelique (GER)

6 KVITOVA, Petra (CZE)

7 HALEP, Simona (ROU)

8 SVITOLINA, Elina (UKR)

9 STEPHENS, Sloane (USA)

10 SABALENKA, Aryna (BLR)

11 WILLIAMS, Serena (USA)

12 SEVASTOVA, Anastasija (LAT)

13 BENCIC, Belinda (SUI)

14 WOZNIACKI, Caroline (DEN)

15 WANG, Qiang (CHN)

16 VONDROUSOVA, Marketa (CZE)

17 KEYS, Madison (USA)

18 GOERGES, Julia (GER)

19 KONTA, Johanna (GBR)

20 KONTAVEIT, Anett (EST)

21 MERTENS, Elise (BEL)

22 VEKIC, Donna (CRO)

23 GARCIA, Caroline (FRA)

24 MARTIC, Petra (CRO)

25 ANISIMOVA, Amanda (USA)

26 MUGURUZA, Garbine (ESP)

27 KENIN, Sofia (USA)

28 HSIEH, Su-Wei (TPE)

29 KASATKINA, Daria (RUS)

30 SUAREZ NAVARRO, Carla (ESP)

31 SAKKARI, Maria (GRE)

32 TSURENKO, Lesia (UKR)