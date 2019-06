Wimbledon, torna Camila Giorgi: un 2019 da incubo e un infortunio mai ufficializzato

Più di qualcuno di voi, nell’ultimo periodo, se lo sarà sicuramente chiesto: che fine ha fatto Camila Giorgi? La tennista azzurra infatti è scomparasa dai radar tennistici in questo 2019. E ufficialmente, nessuno, ha mai comunicato il perché.

Soltanto qualche giorno fa la Giorgi si è finalmente rivista sul campo, in quel di Eastborune, dove al primo turno è stata sconfitta in 3 set dalla cinese di Taipei Hsieh.

Un caso “strano” quello della Giorgi, più che altro per la totale assenza di comunicazioni ufficiali riaguardo alla natura di un infortunio al polso destro che di fatto è stata la ragione per cui Camila non si è più vista in campo.

In una modalità piuttosto strana per questi casi – con le giocatrici che comunicano, se non altro attraverso i social, l’entità dello stop per i propri problemi fisici. In questo caso invece abbiamo visto la Giorgi ritirarsi da tornei a cui era ufficialmente iscritta in ben 14 occasioni.

Da Brisbane a inizio anno passando per le 3 defezioni consecutive post-Australian Open in quel di San Pietroburgo, Dubai e Indian Wells. Poi la breve apparizione al torneo “di casa” (ovvero in quella Miami in cui Camila è cresciuta), prima dell’”infinito” elenco che da Charleston a Birmingham ha visto di fatto la Giorgi cancellarsi da altri 10 appuntamenti a iscrizione effettuata (e in due casi come a Dubai e Istanbul a tabellone già completato).

I ritiri di Camila Giorgi nel 2019

Brisbane

San Pietroburgo

Dubai

Indian Wells

Charleston

Lugano

Istanbul

Praga

Madrid

Roma

Strasburgo

Roland Garros

s'Hertogenbosch

Birmingham

Sarà curioso a questo punto capire le reali condizioni di Camila in quel di Wimbledon, torneo dove di fatto dovrebbe essere confermata la partecipazione, vista anche la partita già giocata a Eastbourne con la Hsieh. E quanto questo fastidio al polso destro sia ancora parte della vita di tutti i giorni della tennista azzurra. Già alla vigilia del Roland Garros infatti la Giorgi aveva rotto il suo ‘silenzio’ con un post in cui annunciava l’imminente rientro (post poi scomparso), salvo poi dichiarare di aver bisogno di altro tempo per completare la sua riabilitazione all’attività professionistica sul campo.

Dal Roland Garros in poi sono così arrivati altri due forfait: quelli sull’amata erba di s’Hertogenbosch e di Birmingham, prima del ritorno in campo a poco più di 3 mesi dall’ultima volta in quel di Eastborune.

La Giorgi, così, è scivolata fino alla 42esima posizione della classifica WTA, ma è chiaramente nella Race2019 che paga dazio: con soli 197 punti raccolti fin qui quest’anno, la Giorgi è numero 182 della Race. Una situazione di pressione in cui Camila a Wimbledon dovrà tra l’altro salvare ulteriori 430 punti dei quarti di finale raggiunti all’All England Club lo scorso anno, quando si arrese soltanto alla finalista Serena Williams.

10: il totale dei match messi insieme da Camila Giorgi nel 2019

TORNEO RISULTATO N° DI PARTITE GIOCATE Sydney (Gennaio) 2° turno (ko vs Kerber) 2 Australian Open (Gennaio) 3° turno (ko vs Ka.Pliskova) 3 Fed Cup (Febbraio) 2 sconfitte (Golubic-Bencic) 2 Doha (Febbraio) 1° turno (ko vs Bertens) 1 Miami (Marzo) 1° turno (ko vs Maria) 1 Eastbourne (Giugno) 1° turno (ko vs Hsieh) 1

Numeri che in fondo poco importano a Camila, alla caccia prima di tutto in questo momento di un ritorno alla competitività senza provare ulteriore dolore. Nell’attesa di capire quale tipo di problema abbia effettivamente coinvolto il polso lungo tutti questi mesi di forfait comunicati all’ultimo – (glielo chiederemo sicuramente in quel di Wimbledon) – e in quella di ritrovare la tennista che lo scorso anno fu capace di chiudere al numero 26 della classifica WTA.