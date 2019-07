Zverev umiliato! Ennesimo fallimento negli Slam, lo manda a casa il qualificato Jiri Vesely

Continua la crisi di Sascha Zverev che in questo momento non vale neanche un Top 20. Dopo aver superato le qualificazioni, Jiri Vesely, numero 124 del mondo, sfodera un'ottima prestazione e vince in quattro set: 4-6 6-3 6-2 7-5.

La testa di serie numero 6, allievo di Lendl, abbandona dunque il torneo regalando così la prima grande sorpresa di Wimbledon 2019 dopo due ore e 34 minuti di gioco. Al secondo turno Vesely affronterà Cuevas che al quinto set s'impone su Dzumhur.

Non sono bastati i 24 ace messi a segno e il 74% di punti vinti con la prima al tedesco per avere la meglio sul ritrovato talento ceco. Vesely annulla al suo avversario sei delle sette palle-break concesse, convertendone cinque sulle otto conquistate. Decisivo il rendimento con la seconda di servizio: 51% di punti vinti per il ceco, 39% per il tedesco apparso stanco dal punto di vista mentale. Ora la parte alta del tabellone si apre a svolte inattese.

Video - Wimbledon, Federer: "Gli incroci del tabellone interessano solo ai media, io penso al primo turno" 00:39

Auger-Aliassime, missione compiuta per il classe 2000

Felix Auger-Aliassime, il primo tennista nato negli anni 2000 a partecipare ai Championships, vince il derby canadese contro Vasek Pospisil per 5-7, 6-2, 6-4, 6-3. Il finalista del torneo di Stoccarda, battuto solo dal nostro Matteo Berrettini, attende Dimitrov o Moutet.

Volano al secondo turno anche Wawrinka, Kevin Anderson, Feliciano Lopez (da record con il 70esimo Slam consecutivo), Bautista Agut, Khachanov e Raonic con successi ampiamente pronosticabili. Fuori Carreno-Busta, terraiolo per il quale l'erba resta indigesta: a stenderlo è Popyrin.