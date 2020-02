WTA Acapulco 2020: avanti Anastasia Potapova, lotta ma esce Sara Errani

Si sono disputati nella notte italiana gli ottavi di finale del torneo WTA International di Acapulco: sul cemento messicano il turno purtroppo è stato fatale all’italiana Sara Errani. L’azzurra ha lottato per due ore e mezza ma è stata battuta in tre set dalla cinese Xiyu Wang per 7-5 6-7 6-1.

Altri due match sono terminati alla partita decisiva, ma in entrambi i casi questa volta sono arrivati dei successi in rimonta: la padrona di casa, la messicana Renata Zarazua, ha superato la statunitense Katie Volynets per 4-6 7-5 6-0, mentre il derby statunitense ha premiato Christina McHale, vittoriosa su Caroline Dolehide per 5-7 6-4 6-3.

Risolti tutti in due parziali gli altri confronti: sufficiente un duplice 6-3 alla russa Anastasia Potapova per superare la tedesca Tatjana Maria, mentre è stato ancor più netto il successo della canadese Leylah Annie Fernandez, che ha superato la nipponica Nao Hibino con un perentorio 6-3 6-0.

Nelle ultime sfide in programma il derby sloveno ha visto trionfare con un doppio 6-2 Tamara Zidansek su Kaja Juvan, mentre la britannica Heather Watson ha avuto ragione dell’ucraina Kateryna Bondarenko per 7-6 6-2, infine la cinese Lin Zhu ha superato la britannica Katie Boulter con lo score di 7-6 7-5.

WTA Acapulco – Ottavi di finale

Renata Zarazua batte Katie Volynets 4-6 7-5 6-0

Tamara Zidansek batte Kaja Juvan 6-2 6-2

Anastasia Potapova batte Tatjana Maria 6-3 6-3

Leylah Annie Fernandez batte Nao Hibino 6-3 6-0

Heather Watson batte Kateryna Bondarenko 7-6 6-2

Christina McHale batte Caroline Dolehide 5-7 6-4 6-3

Lin Zhu batte Katie Boulter 7-6 7-5

Xiyu Wang batte Sara Errani 7-5 6-7 6-1

