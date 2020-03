WTA Acapulco: Heather Watson vince il suo quarto titolo

Il Messico porta bene ad Heather Watson. La britannica ha conquistato il quarto titolo della sua storia nel torneo WTA di Acapulco, tornando a vincere un torneo dopo quel nel 2016 a Monterrey. La numero 69 del mondo ha sconfitto in finale la giovanissima canadese Leylah Annie Fernandez (17 anni), 190 del ranking, in tre set con il punteggio di 6-4 6-7 6-1 dopo quasi tre ore di gioco.

Fernandez sente un po’ la pressione della prima finale della carriera e parte contratta. Watson scappa via sul 3-0 con doppio break di vantaggio. La canadese riesce a recuperare uno dei due break nell’ottavo gioco, ma alla fine la britannica chiude il primo set in suo favore per 6-4.

Watson inizia meglio anche il secondo set, con il break in apertura che sembra indirizzare in maniera decisiva la finale ed invece nel quarto game Fernandez riesce a strappare la battuta all’avversaria. La canadese ha altre quattro palle break tra decimo e dodicesimo game, ma non le sfrutta e si va al tie-break. Watson si porta sul 6-2 e ha quattro match point, ma Fernandez riesce incredibilmente a rimontare (annullato anche un quinto) e chiudere sul 10-8.

I cinque match sprecati, però, non influiscono sul morale di Watson. Anzi, è la britannica a dominare il terzo set, sfruttando anche un calo fisico della canadese. Fernandez ha dato tutto in quella incredibile rimonta del tie-break e finisce subito sotto 3-0. Il break nel sesto game fa calare il sipario e Watson si impone per 6-1.

