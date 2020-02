Sara Errani torna a vincere dopo 10 mesi, Jasmine Paolini dà forfait

Jasmine Paolini è stata costretta a dare forfait poco prima del match contro la britannica Katie Boulter valevole per il primo turno del torneo WTA di Acapulco. L’azzurra non ha potuto iniziare la sua avventura in terra messicana a causa di alcuni problemi fisici, al suo posto la statunitense Francesca Di Lorenzo.

Un vero peccato per la 24enne nativa di Castelnuovo di Garfagnana che dopo la sconfitta al primo turno delle qualificazioni a Dubai contro Mladenovic avrebbe avuto bisogno di ritrovare fiducia e vittorie. La tennista numero 94 del ranking Wta ha avuto un inizio di stagione decisamente complicato visto che ha vinto un solo match (contro Trevisan a Shenzhen) dei cinque giocati, senza considerare le sfide di Fed Cup che l’hanno vista trionfare contro le modeste Grabher e Laki.

Finalmente Errani

L’unica italiana rimasta in corsa è Sara Errani che torna a vincere 10 mesi dopo l’ultima volta (a Bogotà, nell'aprile 2019) un match a livello WTA. L'azzurra, proveniente dalle qualificazioni, batte 7-5 6-4 la spagnola Sara Sorribes Tormo al termine di una battaglia di 2 ore e 22 minuti. La tennista numero 185 del mondo dovrà vedersela ora con la cinese Xiyu Wang che ha superato Yafan Wang.

Le altre

La 17enne canadese Leylah Annie Fernandez si è imposta in poco più di un’ora contro la serba Nina Stojanovic. Una sfida nella quale la numero 190 del mondo, a dispetto di quanto potessero dire i pronostici, si è imposta senza troppi affanni con un netto 6-4 6-1. Nessun problema anche per la statunitense Katie Volynets (n. 384) che con il punteggio di 6-4 7-6(5) ha vinto il derby a stelle e strisce contro Shelby Rogers.

La più grande sorpresa di giornata è stato senza ombra di dubbio il 6-4 6-2 con il quale la tennista di casa Renata Zarazua ha eliminato la ben più quotata Sloane Stephens: una vittoria senza storia che ha esaltato i tifosi presenti. Caroline Dolehide ha impiegato un’ora di gioco per avere la meglio contro la connazionale statunitense Usue Maitane Arconada vincendo con un doppio 6-2.

Unico match di giornata chiuso in tre set è stato l’ennesimo derby statunitense tra Christina McHale-Lauren Davis. La tennista numero 86 del ranking Wta è passata subito avanti 6-2 prima di subire un pesante 6-1 che ha rimesso in equilibrio le sorti della gara. Nel terzo e decisivo set la 27enne si è imposta col punteggio di 6-4 staccando il pass per il prossimo turno.

