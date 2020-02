WTA Acpulco 2020: Heather Watson e Leylah Fernandez in finale, finisce la corsa di Renata Zarazua

Saranno la britannica Heather Watson e la canadese Leylah Fernandez a disputare la finale del torneo WTA International di Acapulco. L’una ha sconfitto la qualificata cinese Xiyu Wang per 6-4 7-6 (6), l’altra, partita sempre dalle qualificazioni, ha saputo fermare la corsa della messicana Renata Zarazua, superata per 6-3 6-3. Con un balzo di almeno 60 posizioni nel ranking WTA, il best ranking per Fernandez è assicurato (attualmente è numero 126 virtuale), ma potrebbe entrare nelle prime 110 vincendo il torneo. Watson, invece, è certa di inserirsi al numero 55 con chance concrete di essere al 49° posto in caso di titolo.

Per Fernandez il compito, contro Zarazua, è un po’ più semplice del previsto, anche se l’inizio del match vede quattro break in altrettanti turni di servizio dal primo al quarto game. Dopo una fase senza particolari scossoni, la canadese toglie la battuta alla messicana, sale sul 5-3, rischia di perderla a sua volta, ma al secondo set point si prende il 6-3. Musica diversa nel secondo parziale, con Fernandez che vola sul 5-1, si distrae per un momento, ma riesce poi a far segnare sul tabellone il secondo 6-3.

Watson, invece, fa più fatica contro Xiyu Wang, anche se non è mai in pericolo reale la sua situazione di vantaggio. Nel primo set c’è subito un break per parte, poi ce ne sono altri tre consecutivi tra il quinto e il settimo gioco prima del 6-4. Nel secondo parziale la britannica è di nuovo veloce a togliere il servizio alla cinese, che però si riprende il maltolto nel quarto gioco per risalire sul 2-2. Da quel momento non accade più nulla di significativo, ed è il tie-break a decidere, al terzo match point, la contesa in favore di Watson, che pure rischia facendosi recuperare dal 6-4 al 6-6.

