Ashleigh Barty ha trionfato nel torneo WTA di Adelaide. La padrona di casa si è liberata in finale in due set (6-2 7-5) dell’ucraina Dayana Yastremska. E’ stata una partita molto veloce, durata meno di un’ora e mezza, con la numero uno del mondo capace di mettere in campo tutte le proprie qualità. Quest’ultima è stata la vera dominatrice del torneo nel quale ha concesso solo due set alle avversarie.

Inizio fantastico per Barty che nel terzo game piazza subito il break. Questa situazione di punteggio condiziona inevitabilmente il match, con la tennista ucraina costretta a rischiare e la numero uno del ranking che riesce a gestire. A chiudere definitivamente il primo parziale un nuovo break della padrona di casa al settimo gioco.

Secondo set decisamente più equilibrato e coinvolgente. Barty parte subito alla grande strappando il servizio all’avversaria nel primo game. La reazione di Yastremska, che vede volare via la possibilità del trionfo, arriva nel quarto gioco, dove mette a segno il controbreak. A questo punto la sfida diventa ancor più intensa, con una serie di scambi decisi ai vantaggi sempre a favore della tennista al servizio. L’equilibrio si spezza nell’undicesimo game,, quando la numero uno al mondo strappa il servizio a zero all’avversaria e conquista il torneo.

salvatore.serio@oasport.it