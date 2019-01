Fognini esce di scena nei quarti di finale: azzurro sconfitto da Kohlschreiber in un'ora e 6 minuti

Niente da fare per Fabio Fognini, eliminato nei quarti di finale dell’ASB Classic”, torneo ATP 250 in corso sul cemento di Auckland, in Nuova Zelanda, uno degli appuntamenti per rifinire la preparazione in vista degli Australian Open (14-27 gennaio). L’azzurro è stato piegato con il punteggio di 6-3 6-1, in 1 ora e 6 minuti di partita, dal tedesco Philipp Kohlschreiber (n.34 ATP). Un match che non ha avuto storia e nella quale il ligure non è mai riuscito a trovare il ritmo giusto contro le traiettorie mancine e profonde del proprio avversario. Un Fognini che, in questo senso, è parso lontano dalla miglior forma e si spera sappia ritrovarsi in vista del primo Slam dell’anno. Vero è che il 35enne nativo di Augusta ha confermato la tradizione contro il nostro portacolori, ottenendo la quinta vittoria in sette incontri disputati.

Nel primo set, fin da primi scambi, si denota una certa difficoltà di Fabio nell’essere preciso con i propri colpi. Un aspetto che dà fiducia al suo rivale e nel terzo game arriva inesorabilmente il break. Fognini alza il livello del proprio tennis ma pecca in concretezza fallendo due opportunità dell’immediato controbreak. Manca continuità nel gioco del n.13 del mondo e così, dopo aver dovuto annullare un palla break nel settimo gioco, subisce il secondo break della frazione, dovendo alzare bandiera bianca sul 6-3.

Nel secondo set la musica non cambia, Kohlschreiber prende decisamente in mano il controllo della partita non concedendo praticamente nulla all’italiano, costretto sempre a ricorrere, senza mai trovare una valida difesa contro l’aggressività del teutonico. Il 76% dei punti vinti dal tedesco al servizio e il 60% dei quindici ottenuti in risposta vanno a giustificare un 6-1 che non ammette repliche e che desta delle perplessità circa la condizione del nostro n.1.

