Tennis, WTA Auckland: esordio con vittoria per Wozniacki

Esordio convincente per Caroline Wozniacki all''ASB Classic', torneo WTA International dotato di un montepremi di 250mila dollari in corso sul cemento di Auckland, in Nuova Zelanda, uno dei tre appuntamenti che inaugurano la stagione femminile. La danese, numero 3 Wta e prima favorita del seeding, ha liquidato per 6-3 6-2 la tedesca Laura Siegemund, numero 113 Wta, ripescata in tabellone come lucky loser. Giovedì al secondo turno la 28enne di Odense dovrà vedersela con la canadese Bianca Andreescu, 18 anni, numero 152 Wta, proveniente dalle qualificazioni.