Tennis, WTA Auckland: Venus Williams accede ai quarti di finale

Venus Williams ha centrato l'ingresso nei quarti di finale dell''ASB Classic', torneo Wta International in corso sul cemento di Auckland, in Nuova Zelanda, uno dei tre appuntamenti che inaugurano la stagione femminile. Nella sfida di secondo turno la 38enne di Lynwood, numero 39 Wta e sesta testa di serie, trionfatrice nell'edizione del 2015, ha regolato per 6-4 6-3 nel derby statunitense Lauren Davis, 25enne di Gate Mills, numero 173 del ranking mondiale, in gara grazie ad una wild card, vincitrice dell'edizione del 2017.

Prossima avversaria per la Williams la canadese Bianca Andreescu, 18 anni, numero 152 Wta, proveniente dalle qualificazioni, che ha eliminato con un doppio 6-4, in poco meno di due ore ed un quarto di partita, la danese Caroline Wozniacki, numero 3 Wta e prima favorita del seeding.