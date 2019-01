Tennis, WTA Auckland: Venus Williams ko, la 18enne Andreescu è in semifinale

Ancora una sorpresa all''ASB Classic', torneo Wta International in corso sul cemento di Auckland, in Nuova Zelanda, uno dei tre appuntamenti che inaugurano la stagione femminile. Ed ancora una volta a firmarla è la 'baby' Bianca Andreescu. La 18enne canadese, numero 152 Wta, proveniente dalle qualificazioni, ha superato in rimonta - 6-7 6-1 6-3 lo score in due ore e 24 minuti di partita - anche la statunitense Venus Williams: la 38enne di Lynwood, numero 39 Wta e sesta testa di serie, trionfatrice nell'edizione 2015.

Nella sua prima semifinale nel circuito maggiore la Andreescu dovrà vedersela con la vincente dell'ultimo quarto in programma, quello tra la cinese di Taipei Su-Wei Hsieh, numero 28 del ranking mondiale e terza testa di serie, e la spagnola Sara Sorribes Tormo, numero 86 Wta: la 33enne nata a Kaohsiung ha vinto i due precedenti, lo scorso anno a New Haven e nel 2017 a Budapest.

Nel rispetto del pronostico ha invece staccato il pass per il penultimo atto del torneo la tedesca Julia Goerges, numero 14 Wta e seconda favorita del seeding, impegnata a difendere il titolo vinto nel 2018, superando in rimonta per 3-6 6-3 7-6 la canadese Eugenie Bouchard, numero 87 Wta. Prossima avversaria per la Goerges sarà la slovacca Viktoria Kuzmova, numero 50 del ranking, che si è imposta per 6-3 2-6 6-4 sulla 17enne statunitense Amanda Anisimova, numero 96 Wta, in gara con una wild card.