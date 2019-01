Tennis, WTA Auckland: Venus Williams supera Vika Azarenka

Venus Williams si è aggiudicata la sfida di lusso del primo turno dell''ASB Classic', torneo WTA International dotato di un montepremi di 250mila dollari in corso sul cemento di Auckland, in Nuova Zelanda, uno dei tre appuntamenti che inaugurano la stagione femminile (gli altri due sono Brisbane e Shenzhen). La 38enne statunitense di Lynwood, numero 39 Wta e sesta testa di serie, trionfatrice nell'edizione del 2015, ha battuto per 6-3 1-6 6-3, in poco meno di due ore ed un quarto di partita, la bielorussa Victoria Azarenka, numero 51 Wta, Per 'Venere' si è trattato del quinto successo in sette sfide con la 29enne di Minsk.

La danese Caroline Wozniacki, numero 3 Wta, guida il seeding davanti alla tedesca Julia Goerges, numero 14 Wta, impegnata a difendere il titolo vinto nel 2018: la 30enne di Bad Oldesloe ha iniziato bene liquidando per 60 64 la svedese Johanna Larsson, numero 75 Wta. Tra le 'past champion' in gara c'è anche la statunitense Lauren Davis, numero 173 del ranking mondiale, in gara grazie ad una wild card, vincitrice dell'edizione del 2017, anche lei già approdata al secondo turno grazie al doppio 6-2 rifilato alla spagnola Lara Arruabarrena, numero 82 Wta.