Camila Giorgi eliminata da Serena Williams al primo turno del torneo WTA di Auckland

Non riesce l’impresa sportiva alla quale era chiamata Camila Giorgi: l’azzurra è stata battuta dalla statunitense Serena Williams nel primo turno del torneo WTA di Auckland di tennis. L’americana, testa di serie numero uno del seeding si è liberata della marchigiana in un’ora e dieci minuti di gioco con lo score di 6-3 6-2.

Nel primo set Serena va in difficoltà nel terzo gioco, dove deve annullare una palla break ed affrontare diverse parità prima di portare a casa il game, poi nel sesto gioco è Giorgi ad annullare un’occasione all’avversaria. Ad essere decisivo però è il finale della frazione, con WIlliams che vince gli ultimi sette punti giocati: l’americana, avanti 4-3, rimonta l’azzurra nell’ottavo gioco e le strappa il servizio, andando 5-3, per poi chiudere tenendo a zero il servizio per il 6-3 in 39 minuti.

Nella seconda partita l’americana scappa via grazie al break a zero nel terzo gioco, inserito al’interno di un parziale di 12 punti a 2 che consente a Serena di andare 3-1. La minore delle sorelle Williams perde appena due quindici in tre turni alla battuta e poi nel settimo gioco trova addirittura il secondo break. Scatto d’orgoglio di Giorgi sul 2-5, con l’azzurra che si procura due break point, ma Serena inanella quattro punti chiudendo al primo match point sul 6-2 in 31 minuti di gioco.

