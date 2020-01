Finalmente Serena Williams: la statunitense torna a vincere dopo quasi tre anni

Dopo quasi tre anni Serena Williams torna a vincere un titolo nel circuito WTA. L’americana ha conquistato il torneo di Auckland, superando in finale la connazionale Jessica Pegula ed interrompendo una striscia negativa che durava dall’Australian Open del 2017. Williams si è imposta in due set con il punteggio di 6-3 6-4 dopo poco più di un’ora e trentasei minuti di gioco, centrando quello che è il suo 73esimo titolo in carriera.

Pegula era partita benissimo nella finale, strappando immediatamente il servizio alla più illustre connazionale e procurandosi poi altre quattro palle break nel terzo game. Williams riesce a salvarsi e raggiunge la parità nel sesto game. Il momento decisivo arriva nell’ottavo gioco, quando Serena riesce a togliere nuovamente la battuta a Pegula (alla quarta palle break), salendo sul 5-3 e chiudendo il set nel successivo turno al servizio.

Ad inizio secondo set Pegula ha subito rischiato di perdere la battuta, annullando quattro chance di break a Williams, ma il break per Serena è comunque arrivato nel terzo game e addirittura a zero. E’ l’allungo decisivo per l’ex numero uno del mondo, che non concede più nulla nei propri turni di battuta e chiude il set per 6-4, potendo finalmente esultare per il suo primo titolo dopo la maternità.

