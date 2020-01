Continua la cavalcata di Serena Williams nel torneo WTA di Auckland. La testa di serie numero uno ha superato nei quarti di finale la tedesca Laura Siegemund in due set (6-4 6-3), staccando il biglietto per la semifinale. Williams molto soddisfatta in conferenza stampa, ha sottolineato l’importanza della sua reazione nel secondo set, quando si è trovata a rimontare un break di svantaggi

Sarà derby americano in semifinale, visto che toccherà alla giovane Amanda Anisimova sfidare Serena Williams. La numero 25 del mondo si è imposta in quello che è stato il quarto di finale più bello e combattuto. La nativa di Freehold ha sconfitto in tre set una comunque ritrovata Eugenie Bouchard con il punteggio di 6-2 3-6 6-4 dopo quasi due ore di gioco. Anisimova si regala così il primo match della carriera contro Serena, in quello che è un vero e proprio scontro generazionale nel tennis a stelle e strisce.

Nella parte bassa del tabellone la semifinale sarà tra Caroline Wozniacki e Jessica Pegula. La danese si conferma in un ottimo stato di forma e domina contro la tedesca Julia Goerges, che perde il primo match ad Auckland dopo tre anni (ha vinto le ultime due edizioni del torneo). La numero 39 del mondo si è imposta in due set con il punteggio di 6-1 6-4 dopo un’ora e un quarto di gioco.

Ancora più agevole il compito per l’americana. Infatti la numero 82 del mondo ha sfruttato il ritiro di Alize Cornet, ma stava conducendo facilmente il proprio match per 6-0 3-2. La transalpina ha dovuto dare forfait a causa di un problema muscolare alla coscia destra.

I RISULTATI DEL WTA DI AUCKLAND (10 GENNAIO)

Pegula (Usa) b. Cornet (Fra) 6-0 3-2 ret.

S.Williams (Usa) b. Siegemund (Ger) 6-4 6-3

Wozniacki (Dan) b. Goerges 6-1-6-4

Anisimova (Usa) b. Bouchard (Can) 6-2 3-6 6-4

