Serena Williams può sfatare il tabù: finale contro la Pegula per il primo titolo da mamma

Sarà una questione tutta americana la finale del torneo WTA di Auckland. L’ultimo atto vedrà, infatti, un derby a stelle e strisce tra Serena Williams e Jessica Pegula. Lo scontro tra la grande campionessa, arrivata alla finale numero 98 della carriera, e l’outsider, numero 82 del mondo, che ha raggiunto la sua quarta finale di sempre nel circuito.

Un altro derby americano per Serena Williams, che in semifinale ha dominato quello contro Amanda Anisimova. Non c’è stata veramente partita con l’ex numero uno del mondo che si è imposta con un perentorio 6-1 6-1 in appena 44 minuti di gioco. Un vero e proprio massacro quello di Serena nei confronti della più giovane connazionale, totalmente tramortita dalla potenza di Williams.

Molto più combattuta l’altra semifinale, che ha visto prevalere Pegula sulla danese Caroline Wozniacki in rimonta per 3-6 6-4 6-0 dopo quasi due ore di gioco. Wozniacki ha fatto suo il primo set e aveva recuperato anche un break di svantaggio nel secondo. Avanti 5-4 Pegula ha strappato il servizio alla danese ed vinto il secondo set e da quel momento non c’è stata più partita. Wozniacki è sparita dal campo e l’americana si è imposta nel terzo per 6-0.

Serena potrà così vincere il suo primo titolo da quando è diventata mamma e portare a termine il suo primo torneo (tra singolare e doppio) da Wimbledon 2016.

Semifinali WTA Auckland

Pegula (USA) b. Wozniacki (Dan) 3-6 6-4 6-0



S.Williams (USA) b. Anisimova (USA) 6-1 6-1

