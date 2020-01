Camila Giorgi centra il suo obiettivo e accede al tabellone principale del WTA di Auckland (Nuova Zelanda). L’azzurra (n.100 del mondo), testa di serie n.4 delle qualificazioni, ha sconfitto la belga Ysaline Bonaventure (n.117 del ranking) con lo score di 6-7 (4) 6-4 6-1 in 2 ore e 7 minuti di partita. Un successo in rimonta per la marchigiana che sta cercando di recuperare la miglior forma dopo i tanti problemi fisici del 2019. Un riscontro, da questo punto di vista, importante per il suo morale e domani, sul suo cammino, ci sarà l’americana Serena Williams e il confronto sarà sicuramente affascinante.

Nel primo set l’avvio è equilibrato, ma Camila fatica a trovare la giusta continuità nei turni al servizio: lo dimostrano le tre palle break annullate dalla n.100 WTA nel quinto game. Una frazione, come detto, che non vede una giocatrice riuscire a prevalere rispetto all’altra, anche se le sofferenze in battuta di Giorgi si evidenziano ancora una volta nel nono gioco, con un’altra palla break salvata. Si va al tie-break e le incertezze nel fondamentale del servizio costano caro all’italiana, costretta alla resa sullo score di 7-4.

Nel secondo set la marchigiana aumenta la profondità dei propri colpi, mettendo maggiormente in difficoltà Bonaventure: il break in apertura lo dimostra. L’azzurra però continua ad avere un rendimento non così costante alla battuta e questo si traduce nel controbreak della belga nell’ottavo game. Fortunatamente la resa della risposta dell’italiana è migliore e a zero Giorgi strappa il servizio all’avversaria nel gioco successivo, archiviando la pratica sul 6-4.

Nel terzo set, sulla scia della vittoria del parziale precedente, l’azzurra trova fiducia quindici dopo quindici e per la n.117 del ranking c’è poco da fare. Si assiste a un soliloquio tricolore nel quale Camila infligge un pesantissimo 6-1 all’avversaria in appena 26′ di gioco, conquistandosi con merito l’accesso al main draw del torneo neozelandese.

giandomenico.tiseo@oasport.it