Si è da poco conclusa la prima giornata del torneo WTA Auckland (Nuova Zelanda) dedicata ai 16esimi di finale. Ad aprire il programma la delicata e intensa sfida tra la spagnola Suarez Navarro (n. 52 del ranking) e la russa Daria Kasatkina (n. 70 del mondo). E’ stata proprio quest’ultima ad avere la meglio in tre set con il punteggio di 6-3 3-6 6-2. Primo set molto equilibrato deciso dal break conquistato dalla russa nel sesto game. La reazione della spagnola è arrivata nel secondo set dove è stata capace di togliere il servizio all’avversaria nel secondo e ottavo game. Nell’ultimo e decisivo parziale la poca incisività al servizio di Suarez Navarro unita all’aggressività in risposta di Kasatkina le hanno consegnato il pass per gli ottavi.

Com’era preventivabile decisamente meno combattuta ed equilibrata la partita tra Catherine Cartan Bellis (n. 855) al mondo che ha perso 6-0 6-4 contro la statunitense Jessica Pegula (n.82). Vola ai quarti del torneo anche la francese Caroline Garcia che ha vinto un tiratissimo derby con la connazionale Taylor Townsend con il punteggio di 7-5 3-6 7-3. La slovena Tamara Zidansek (n.64) ha superato il primo turno del torneo WTA Auckland grazie ad un doppio tie-break contro la svedese Rebecca Peterson (n.44).

Tutto facile per la svizzera Jil Belen Teichmann (n. 69) che si è sbarazzata con un netto 6-3 6-4 della giovanissima neozelandese Valentina Ivanov (n. 816). Ancor meno impegnativo il compito toccato a una delle giovani più interessanti del panorama mondiale ovvero la statunitense Cori Gauff (n. 67). La 15enne non ha lasciato scampo alla russa Viktoria Kuzmova (n. 61) alla quale ha inflitto un durissimo 6-3 6-1. Nel primo set è stato decisivo il break piazzato dalla tennista a stelle e strisce nel secondo game. Nel secondo set ha dominato togliendo il servizio al primo, terzo e settimo game.

A chiudere il programma una delle sfide più attese di giornata quella tra Eugenie Bouchard, sprofondata al numero 262 del mondo, e Kirsten Flipkens (n.72). Primo set entusiasmante con la tennista belga capace di conquistare il break al quarto game. Quando tutto faceva pensare che il parziale fosse ormai definitivamente compromesso è arrivata la reazione dell’ex numero 5 del mondo che ha tolto il servizio al nono e all’undicesimo game all’avversaria chiudendo sul 7-5. Secondo set con un’evoluzione diversa ma stesso finale. Le due tenniste hanno lottato senza concedere nulla all’avversaria fino all’undicesimo gioco quando la canadese ha ottenuto il break decisivo chiudendo nuovamente con il punteggio 7-5.

