Wta Bastad: Errani fuori all'esordio

Dura sconfitta per Sara Errani nello 'Swedish Open', torneo WTA k125 (l'equivalente dei challenger maschili più ricchi) dotato di un montepremi di 125mila dollari in corso sui campi in terra rossa di Bastad, in Svezia. La 32enne romagnola, numero 256 del ranking mondiale, è battuta per 6-0 6-3, in meno di un'ora di gioco, dalla russa Natalia Vikhlyantseva numeo 105 Wta e sesta favorita del seeding.