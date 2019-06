Naomi Osaka esce di scena a sorpresa nel secondo turno del torneo Wta di Birmingham, che si disputa su campi in erba in preparazione di Wimbledon. La numero uno del ranking mondiale ha perso in due set, in poco più di un'ora di gioco, contro la kazaka Yulia Putintseva, numero 43 del ranking Wta, con il punteggio di 6-2, 6-3.