WTA Bogotà: Jasmine Paolini si ferma al secondo turno. Passa l’iberica Arruabarrena

Si ferma al secondo turno la corsa della nostra Jasmine Paolini nel torneo WTA International di Bogotà: sulla terra battuta colombiana la qualificata azzurra cede alla spagnola Lara Arruabarrena Vecino, testa di serie numero 11, che si impone con lo score di 7-6 (4) 6-1 dopo un’ora e venti minuti di gioco.

Nel primo set parte fortissimo l’azzurra, che trova il break nel secondo game e si ritrova sul 3-0 non pesante abbastanza rapidamente. Scambio di break tra quinto e sesto gioco, poi l’azzurra tiene la battuta e sale 5-2. All’improvviso si spegne la luce della tennista italiana, che incassa quattro giochi consecutivi, con l’iberica che si porta sul 6-5 e va a servire addirittura per il set. Sussulto d’orgoglio dell’azzurra, che trova il controbreak e rinvia il verdetto al tie break. Qui purtroppo risulta decisivo, e fatale per la nostra portacolori, un unico minibreak, ottenuto dalla spagnola quando era già avanti 4-3. L’iberica non trema con due servizi a disposizione sul 5-4 e chiude 7-4 dopo 55 minuti di battaglia.

La seconda partita risente inevitabilmente dell’esito della prima: Paolini, inesistente in risposta (vincerà appena due punti in quattro turni al servizio dell’avversaria), cede la battuta sia nel secondo game, dopo aver annullato altre quattro palle break, che nel sesto. La sfida si trasforma in un assolo dell’iberica che chiude l’incontro per 6-1 in 25 minuti.

