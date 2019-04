WTA Bogotà, Sara Errani ai quarti: vittoria agevole contro l'olandese Schoofs

Tutto facile per Sara Errani nel secondo turno del torneo WTA di Bogotà. La bolognese si è qualificata ai quarti di finale sulla terra rossa colombiana dopo aver sconfitto in due set l’olandese Bibiane Schoofs, numero 162 del mondo e proveniente dalle qualificazioni, per 6-2 6-1 dopo poco più di un’ora di gioco.

Errani comincia bene il match, strappando il servizio all’avversaria nel secondo game. Schoofs riesce a trovare l’immediato controbreak, ma l’azzurra vince i successivi tre game e si porta a condurre fino al 5-1. L’olandese recupera uno dei due break di svantaggio, ma perde ancora la battuta nell’ottavo gioco ed Errani chiude la prima frazione sul 6-2.

Nel secondo set l’olandese trova subito il break in apertura, ma è l’ultimo segnale positivo del match per Schoofs. Da quel momento, infatti, Errani comincia a dominare e vince i successivi sei game, strappando il servizio all’avversaria per tre volte ed imponendosi per 6-1.

Errani era entrata in tabellone come lucky loser ed ora si trova ai quarti di finale dove affronterà l’australiana Astra Sharma, numero 138 del mondo, che ha superato al secondo turno in due set la polacca Magda Linette.