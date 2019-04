Sara Errani sconfitta nei quarti dall'australiana Astra Sharma

Finisce ai quarti di finale il cammino di Sara Errani nel torneo WTA di Bogotà. La bolognese è stata sconfitta in due set dall’australiana Astra Sharma, numero 138 del mondo, con il punteggio di 6-1 7-5. Purtroppo in questa partita l’azzurra ha avuto grandissimi problemi al servizio, che hanno costretto addirittura Errani ad evitare di servire dall’alto, ma di giocare sia la prima sia la seconda con un colpo da sotto. Una situazione incredibile e che ovviamente non ha lasciato scampo all’attuale numero 243 del mondo.

Sarita non ha sfruttato una palla break in apertura di primo set. Dall’1-1 l’australiana ha vinto i successivi cinque game, strappando anche la battuta per due volte all’azzurra. Un primo set volato via velocemente per 6-1 in favore di Sharma in 28 minuti.

Molto più equilibrata la seconda frazione. Errani ha perso il servizio nel terzo gioco, ma è riuscita ad ottenere l’immediato controbreak. Una situazione che si è poi ripetuta anche tra nono e decimo game. L’azzurra, però, servendo dal basso ha spalancato le porte del break all’australiana, che ha tolto nuovamente la battuta alla bolognese nell’undicesimo gioco. Sharma ha poi chiuso per 7-5, qualificandosi per la prima semifinale della carriera a livello WTA.