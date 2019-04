Sara Errani torna a vincere! Battuta la romena Irina Bara a Bogotà

Non sarà la miglior vittoria della sua carriera, ma serve anche questo genere di successi per risalire. Sara Errani, dopo esser stata ripescata nel tabellone principale per il forfait della slovena Dalila Jakupovic, batte per 4-6; 6-2; 6-3 la romena Irina Bara. Al secondo turno se la vedrà con una tra la colombiana Emiliana Arango e l’olandese Bibiane Schoofs, che con Errani ha vinto un torneo in doppio ad Auckland nel 2018.

Cronaca

La partenza dell’azzurra è contraddistinta da un enorme numero di doppi falli, sette nei primi otto punti in cui è al servizio: la conseguenza sono due break, che la lasciano indietro per 3-1. Dopo aver ceduto la battuta in apertura, Bara lo fa una seconda volta nel settimo game, consentendo ad Errani di rimontare fino al 4-4. Bara rischia tantissimo nel nono gioco, ma approfitta dei persistenti problemi dell’italiana al servizio per chiudere 6-4. Nel secondo set le cose cambiano radicalmente, con il punto di svolta che si registra in occasione del lottato quinto game, che pone termine ad un doppio scambio di cortesie al servizio nei primi quattro e dal quale Errani inizia a prendere quota. Il 5-2 arriva rapido e l’azzurra, dopo aver annullato due possibilità per il 5-3, forza l’ingresso nel parziale decisivo con il punteggio di 6-2.

Il buon momento della romagnola continua: tra i due set, i giochi consecutivi vinti sono sette, il che si traduce nel 3-0 per iniziare l’ultimo. Dal secondo game, tuttavia, nessuna tiene più il servizio, e la notizia è buona per Sara, che trova l’ultimo break proprio in corrispondenza del secondo match point. Per lei è la terza vittoria dal ritorno sui campi.