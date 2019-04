WTA Bogotà: Errani e Paolini al turno decisivo delle qualificazioni

Jasmine Paolini e Sara Errani sono approdate al turno decisivo delle qualificazioni del 'Claro Open Colsanitas', torneo Wta International dotato di un montepremi di 250mila dollari in corso sulla terra rossa di Bogotà, in Colombia. La 23enne di Castelnuovo di Garfagnana, numero 181 Wta e nona testa di serie delle 'quali', ha liquidato per 6-0 6-1, in appena 37 minuti di partita, la statunitense Jane Wasserson, senza ranking, in tabellone grazie ad una wild card: si giocherà un posto nel main draw proprio con la 31enne romagnola, numero 209 del ranking mondiale, che si è imposta per 6-4 3-6 6-3, dopo oltre due ore di lotta, sull’altra americana, Danielle Lao, numero 152 Wta e seconda testa di serie delle 'quali', già sconfitta lo scorso anno al primo turno del Wta 125 k di Indian Wells. Tra Jasmine e Sara non ci sono precedenti.

Nulla da fare, invece, per Martina Trevisan, numero 159 del ranking mondiale e quarta testa di serie delle 'quali', che si è fatta sorprendere all’esordio per 6-1 4-6 7-5, dopo un’ora e 19 minuti di gioco, dalla giapponese Hiroko Kuwata, numero 252 Wta. Per quanto riguarda il main draw la prima testa di serie è la lettone Jelena Ostapenko, numero 31 del ranking mondiale, che precede la croata Petra Martic, numero 53 Wta, protagonista a Charleston dove è arrivata in semifinale, la tedesca Tatjana Maria, numero 59 Wta, e la slovacca Anna-Karolina Schmiedlova, numero 64 Wta e campionessa in carica. In attesa della conclusione delle qualificazioni non ci sono azzurre al via.