WTA Bogotà: Paolini, Trevisan ed Errani al via nelle qualificazioni

Sono tre le azzurre in gara nelle qualificazioni del 'Claro Open Colsanitas', torneo Wta International dotato di un montepremi di 250mila dollari di scena sui campi in terra rossa di Bogotà, in Colombia. Martina Trevisan, numero 159 del ranking mondiale e quarta testa di serie delle 'quali', debutta contro la giapponese Hiroko Kuwata, numero 252 Wta, mai affrontata in carriera, Jasmine Paolini, numero 181 Wta e nona testa di serie delle 'quali', è stata sorteggiata al primo turno contro l’altra statunitense Jane Wasserson, senza ranking, in tabellone grazie ad una wild card (sfida inedita), mentre Sara Errani, numero 209 del ranking mondiale, deve vedersela contro un’altra americana, Danielle Lao, numero 152 Wta e seconda testa di serie delle 'quali', già sconfitta lo scorso anno al primo turno del Wta 125 k di Indian Wells. La campionessa in carica è la ceca Karolina Schmiedlova.