WTA Brisbane: trionfa Karolina Pliskova che supera in tre set Madison Keys

Fantastica finale del torno WTA Brisbane nella quale Karolina Pliskova ha trionfato in tre set su Madison Keys (6-4 4-6 7-5). Una sfida intensa e ricca di colpi di scena, con la numero due del ranking mondiale che ha provato ad imporre il proprio gioco. La statunitense, da par suo, ha messo in campo un’ottima prestazione rendendo quanto mai complicata la vita all’avversaria.

Nel primo parziale è evidente che la posta in palio fosse molto alta. Nessuna delle due forza la giocata e così si va avanti senza particolari sussulti, con la tennista al servizio che riesce sempre e comunque a difenderlo. La svolta del parziale arriva al decimo game con Pliskova che approfitta di un passaggio a vuoto al servizio dell’avversaria per piazzare il break a zero e portare a casa il set 6-4.

Secondo set decisamente più movimentato che comunque viaggia sui binari dell’equilibrio. Nel quinto game sembra che il match abbia preso la strada della Repubblica Ceca con il break di Pliskova. Keys non ci sta e nel gioco successivo piazza un fondamentale contro-break. Anche in questo caso la svolta arriva nel decimo gioco ma questa volta è la statunitense a strappare il servizio all’avversaria chiudendo 6-4.

Spettacolo e grande divertimento nel terzo e decisivo parziale con le tenniste che a questo punto ci credono seriamente e puntano ad alzare al cielo il trofeo. La prima ad andare in vantaggio è la numero due del mondo che piazza il break nel settimo game. L’esito della partita sembra ormai scritto ma Keys trova ancora la forza per reagire e strappare il servizio proprio in quello che sarebbe potuto essere l’ultimo gioco, il decimo. In questo momento arriva il capolavoro di Pliskova che prima mette a segno il contro-break e poi chiude con punteggio di 7-5 portando a casa la vittoria del torneo.

