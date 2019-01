Tennis, WTA Brisbane: Stephens fuori, Kvitova soffre, Osaka avanti

Continuano le sorprese al 'Brisbane International', Wta Premier dotato di un milione di dollari di montepremi che apre la stagione sul cemento australiano, uno dei tre appuntamenti inaugurali del calendario Wta 2019 (gli altri due ad Auckland e Shenzhen). Nella notte italiana ha salutato il torneo già all'esordio anche la statunitense Sloane Stephens, numero 6 Wta e terza testa di serie, sconfitta per 6-4 6-3 dalla britannica Johanna Konta, numero 37 del ranking mondiale. Si è salvata per un soffio, invece, Petra Kvitova: la ceca, numero 7 del ranking e 4 del seeding, è dovuta stare in campo oltre tre ore prima di riuscire ad avere ragione per 6-7(6) 7-6(6) 6-3 della statunitense Danielle Collins, numero 36 Wta, che ha servito per il match sul 5-4 della seconda frazione arrivando a due punti dalla vittoria.

Nessun problema, invece, per la giapponese Naomi Osaka, numero 5 Wta e seconda favorita del seeding, che ha liquidato al secondo turno - per lei l'esordio - per 6-3 6-2, in un'ora ed otto minuti di gioco, la 18enne Destanee Aiava, numero 247 del ranking mondiale, passata attraverso le qualificazioni, che al primo turno aveva eliminato la francese Kristina Mladenovic, numero 42 Wta. La numero uno del seeding è l’ucraina Elina Svitolina, numero 4 Wta e campionessa in carica, che debutterà mercoledì contro la bielorussa Aliaksandra Sasnovich, numero 30 del ranking mondiale.