Osaka e Karolina Pliskova ai quarti, fuori Ashleigh Barty

Il giovedì di Brisbane, nel primo WTA Premier dell’anno, non è felice per il tennis australiano, perché la numero 1 del mondo, Ashleigh Barty, esce di scena: a sconfiggerla è l’americana Jennifer Brady, autrice di una gran cavalcata che arriva ora fino ai quarti di finale con il 6-4 7-6 (4) dopo la partenza dalle qualificazioni. Una sconfitta, questa,che comunque non danneggia lo status di leader del ranking WTA di Barty, che alla fine del torneo resterà con quasi 2000 punti di vantaggio su tutte le altre. Brady, invece, troverà Petra Kvitova: la ceca ha infatti superato senza difficoltà (6-3 6-2) la russa Liudmila Samsonova, anche lei proveniente dal tabellone cadetto.

Nella parte bassa del tabellone, invece, avanza la numero 2 del seeding (e del mondo), la ceca Karolina Pliskova, vittoriosa per 6-4 6-7 (5) 6-1 nei confronti dell’altra aussie rimasta in gara, Ajla Tomljanovic, alla quinta sconfitta su sei incontri con l’ex numero 1 del mondo. Per Pliskova ci sarà l’americana Alison Riske, che ha il vantaggio di non aver giocato oggi.

Ai quarti anche la giapponese Naomi Osaka, che dopo aver sofferto per un set contro l’altra statunitense Sofia Kenin la estromette per 6-7 (3) 6-3 6-1. Il suo prossimo ostacolo sarà rappresentato dall’olandese Kiki Bertens, che esce vittoriosa da un’autentica battaglia contro l’estone Anett Kontaveit, superata per 6-3 2-6 7-5. Il confronto tra le teste di serie numero 3 e 6 è anche, tabellone alla mano, quello di più alta classifica tra quelli della giornata di venerdì.

federico.rossini@oasport.it