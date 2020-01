WTA Brisbane: Svitolina e Kerber eliminate, colpi di Collins e Stosur

E' cominciato il torneo WTA di Brisbane. Subito alcune sorprese nel primo turno, che ha visto Stati Uniti e Australia grandi protagoniste. Sono tre le tenniste americane qualificate per il turno successivo, mentre due le padrone di casa che hanno avuto un esordio vincente. Sicuramente la vittoria del giorno è quella di Danielle Collins che ha demolito in neanche un'ora di gioco l'ucraina Elina Svitolina, testa di serie numero quattro, con un doppio 6-1.

Come detto una giornata molto positiva per il tennis americano. Sofia Kenin ha superato la lettone Anastasija Sevastova in due set con il punteggio di 7-6 6-4; mentre Alison Riske ha battuto la ceca Karolina Muchova sempre in due set per 6-4 6-2.

Altra eliminazione eccellente quella di Angelique Kerber. La numero 20 del mondo è stata sconfitta dalla beniamina di casa Samantha Stosur in due set per 7-6 7-6 dopo una battaglia di quasi due ore. Tra le australiane buona la prima per Ajla Tomljanovic, che ha vinto il derby con la connazionale Priscilla Hon in tre set con il punteggio di 6-2 4-6 6-4.

Tra le partite più interessanti c'era quella tra Barbora Strycova e Johanna Konta. A imporsi è stata la ceca in tre set per 6-2 3-6 6-3.

I risultati di Brisbane

Strycova (Cze) b. Konta (Gbr) 6-2 3-6 6-3

Kenin (Usa) b. Sevastova (Lat) 7-6 6-4

Riske (Usa) b. Muchova (Cze) 6-4 6-2

Stosur (Aus) b. Kerber (Ger) 7-6 7-6

Tomljanovic (Aus) b. Hon (Aus) 6-2 4-6 6-4

Collins (Usa) b. Svitolina (Ukr) 6-1 6-1