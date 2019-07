WTA Bucarest 2019: Martina Di Giuseppe accede al tabellone principale

Martina Di Giuseppe accede al tabellone principale del torneo WTA di Bucarest: sulla terra battuta romena l’azzurra supera nel terzo e decisivo turno delle qualificazioni la magiara Anna Bondar con lo score di 6-3 6-4, in un’ora e sedici minuti di gioco ed ora attende di conoscere l’accoppiamento per l’esordio nel tabellone principale.

Nel primo set i giochi sono tutti combattuti: nel terzo l’azzurra tiene il servizio ai vantaggi recuperando da 0-30, poi centra il break nel game seguente ai vantaggi alla prima occasione. L’azzurra però restituisce immediatamente lo strappo, subendo il controbreak a zero, e la magiara, con otto punti consecutivi, si porta sul 3-3. Di Giuseppe tiene il servizio e poi nell’ottavo game trova nuovamente il break, andando a servire per il parziale. L’azzurra non sfrutta il primo set point, ma ai vantaggi, alla seconda occasione, porta a casa la partita per 6-3.

Nella seconda frazione l’azzurra manca due occasioni di break nel terzo game, poi è proprio lei a capitolare nel sesto gioco, alla terza opportunità concessa alla rivale. Immediato controbreak operato dall’azzurra, che si porta sul 15-40 ed alla seconda palla break centra il 3-4, completando poi l’aggancio. Il capolavoro dell’italiana si compie però nel nono gioco, dove arriva un altro break, questa volta a zero, con l’italiana che sale 5-4 e va a servire per il match. Di Giuseppe risale da 0-30 arrivando a match point, ma sciupa la prima possibilità. Ai vantaggi però l’azzurra chiude la contesa sul 6-4 e si qualifica per il tabellone principale.

