WTA Bucarest, sospeso per oscurità il match tra Martina Di Giuseppe e Varvara Lepchenko

Si interrompe per oscurità il match che oppone la nostra Martina Di Giuseppe all’americana Varvara Lepchenko nel primo turno del torneo WTA di Bucarest. Il gioco è stato sospeso quando Lepchenko aveva vinto il primo set per 6-3 e Di Giuseppe il secondo per 6-1. Un’interruzione, questa, che mostra anche il paradosso interno al torneo stesso, dove il campo centrale è dotato di illuminazione, ma non è così su quelli secondari (questo match, in particolare, si gioca sul campo 4).

Nel primo set, cominciato molto tardi rispetto al previsto a causa del prolungarsi del programma, la giocatrice romana parte bene, trovando subito il break dopo un game lunghissimo. La reazione di Lepchenko è istantanea, tant’è che toglie per due volte consecutive la battuta alla sua avversaria. Il merito di Di Giuseppe, però, è quello di continuare a giocare un buon livello di tennis, riuscendo, sul 5-3, a minacciare per due volte il rientro nel parziale. L’americana, però, riesce a tenere in pugno la situazione e a trovare il 6-3.

Le sorti, però, si invertono nel giro di pochi minuti: Lepchenko non riesce a tenere un ritmo costante, e nella battaglia di inizio secondo set, con tre break su quattro, è lei a perdere il servizio per due volte. Di Giuseppe riesce a trovare ottime soluzioni anche in situazioni complicate, oltre a tenere senza particolari difficoltà gli scambi contro la più quotata avversaria. Il 6-1 arriva rapido, ma con esso giunge anche la decisione del giudice di sedia di rimandare la conclusione a domani.

