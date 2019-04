WTA Charleston 2019: Martina Trevisan si arrende in un’ora a Kiki Bertens nel secondo turno

Si ferma al cospetto dell’olandese Kiki Bertens, numero 2 del seeding, la corsa di Martina Trevisan nel torneo WTA di Charleston: al secondo turno del tabellone principale l’azzurra è sconfitta in un’ora esatta di gioco con il netto punteggio di 6-2 6-1. Si esaurisce così la presenza azzurra sulla terra battuta statunitense.

Nel primo set l’equilibrio dura quattro giochi, fino al 2-2 (con break e controbreak nel terzo e nel quarto game), poi l’olandese realizza altri due break, tiene il servizio e alla fine chiude 6-2 in 33 minuti. Poca battaglia anche nella seconda partita, con Bertens che fa salire ad otto il numero di giochi consecutivi portati a casa, prima che l’azzurra sigli l’1-4. In appena 27 minuti però la numero 2 del tabellone vince per 6-1, volando agli ottavi.

Impietose le statistiche: Trevisan conquista appena il 36% di punti con la prima, salendo al 38% con la seconda, contro l’80% ed il 50% dell’avversaria. Purtroppo l’azzurra concede sette palle break riuscendone a cancellare una sola, infine l’olandese conquista anche 12 punti consecutivi per un totale di 52-26, doppiando la nostra portacolori.

roberto.santangelo@oasport.it