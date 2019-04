WTA Charleston 2019: prima vittoria in un main draw per Martina Trevisan

1 Aprile 2019. Una data che Martina Trevisan difficilmente dimenticherà, perchè proprio oggi la tennista toscana ha conquistato la prima vittoria della carriera in un tabellone principale di un torneo WTA. All’esordio a Charleston (Stati Uniti, terra verde) l’azzurra ha sconfitto in due set l’ucraina Nadiia Kichenok con il punteggio di 6-2 6-1 in appena cinquantanove minuti di gioco.

Trevisan ottiene subito il break in apertura di match, mostrando la maggior attitudine a giocare in singolare rispetto ad un’avversaria specialista del doppio. La nativa di Firenze allunga ancora nel quinto gioco, strappando nuovamente il servizio all’avversaria. Kichenok ha una reazione nel sesto gioco e recupera uno dei due break di svantaggio, ma nel game successivo Trevisan riallunga ancora sul 5-2 e poi chiude il primo set sul 6-2.

Break e controbreak in apertura di secondo set, ma dopo l’1-1 iniziale si apre un parziale di cinque game consecutivi da parte dell’azzurra. Trevisan domina gli scambi e strappa per altre tre volte il servizio a Kichenok, conquistando agevolmente il secondo set per 6-1.

Nel prossimo turno la toscana affronterà l’olandese Kiki Bertens, numero sei del mondo e vincitrice lo scorso anno a Charleston. In tabellone era presente anche Sara Errani, ma la bolognese è stata nettamente sconfitta dalla portoricana Monica Puig per 6-0 6-1.