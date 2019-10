Ashleigh Barty in finale al WTA di Pechino

La numero 1 del Mondo Ashleigh Barty è la prima finalista del torneo WTA Premier di Pechino, in Cina. L'australiana ha battuto in semifinale l'australiana Kiki Bertens (n.8), in tre set con il punteggio di 6-3, 3-6, 7-6 (7).

In finale Barty affronterà la vincente della sfida fra Naomi Osaka (n.4) e Caroline Wozniacki (n.16). L'australiana va a caccia del suo quarto titolo stagionale, il settimo della carriera.