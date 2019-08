Madison Keys conquista il titolo: battuta Svetlana Kuznetsova per 7-5 7-6

Madison Keys completa l'opera, Svetlana Kuznetsova cade sul più bello. È l'americana, testa di serie numero 16, ad uscire a braccia alzate dal torneo WTA Premier V di Cincinnati, imponendosi sul cemento outdoor statunitense contro la russa col punteggio di 7-5 7-6 (5). Per la finalista degli Us Open 2017 si tratta del quinto titolo Wta, il secondo del 2019 dopo quello di Charleston. La russa, invece, arrivata fin qui dopo aver ottenuto una wild card, può recriminare, avendo servito per il set in entrambi i parziali.

Madison Keys vince CincinnatiGetty Images

La Kuznetsova parte forte nel primo set: break in avvio e 2-0 rapido. Keys al contrario, prima sistema il servizio, poi inizia ad essere incisiva in risposta, procurandosi una palla per il controbreak nel sesto gioco. La russa si salva, ma poi a sua volta spreca tre occasioni per il 5-2 pesante, tenendo comunque il seguente servizio ed andando poi a servire per il set. La statunitense si procura due occasioni per il controbreak e la seconda è quella buona per il 5-5. Keys tiene la battuta e va sul 6-5, prima di trovare il break decisivo nel dodicesimo gioco e chiudere 7-5.

Parte ancora una volta male nella seconda frazione la Keys, che subisce il break nel terzo gioco e poi spreca l’opportunità del controbreak. Nella parte centrale del set sono pochissimi i punti vinti in risposta, tre in cinque giochi e così la russa va a servire nuovamente per il set avanti 5-4, ma arriva nuovamente l’aggancio sul 5-5. Nell’undicesimo game ecco che la russa si procura l’occasione per tornare avanti, ma la spreca, così si arriva al tie break. Tra diversi scambi di minibreak l’allungo decisivo è della statunitense, che sul 5-4 vince il punto in risposta e poi chiude alla seconda occasione, la prima col servizio a disposizione.

WTA Premier V Cincinnati – Finale

Madison Keys (USA, 16) b. Svetlana Kuznetsova (Russia, WC) 7-5 7-6 (5)

roberto.santangelo@oasport.it