Giornata molto interessante a livello di secondo turno nel torneo WTA Premier 5 di Doha, con l’esordio di tutte le grandi protagoniste del tennis femminile in terra qatariota lungo i 14 match giocati oggi e necessari per allineare l’intero tabellone agli ottavi di finale, dove già c’erano l’olandese Kiki Bertens e l’americana Amanda Anisimova.

In particolare, si segnala l’esordio di Ashleigh Barty, vittoriosa con il punteggio di 6-3 6-2 nei confronti della qualificata tedesca Laura Siegemund; per lei ci sarà il secondo confronto dell’anno, dopo quello degli Australian Open, con la kazaka Elena Rybakina, quattro finali in cinque tornei nel 2020, andata per cinque volte a un punto dalla sconfitta contro la belga Alison Van Uytvanck: 5-7 6-2 7-6 (8) il finale. In questo stesso lato di tabellone, esce di scena la numero 6 del seeding, la vincitrice di Melbourne, l’americana Sofia Kenin, superata per 6-3 7-6 (4) dall’ucraina Dayana Yastremska, che sarà la prossima avversaria della spagnola Garbine Muguruza, vittoriosa senza fatica per 6-1 6-2 sull’australiana Ajla Tomljanovic.

Nella parte bassa del tabellone, anche la svizzera Belinda Bencic ha le sue difficoltà per avanzare a spese della russa Veronika Kudermetova, sconfitta per 6-4 4-6 7-6 (4). Per l’elvetica c’è ora la kazaka Yulia Putintseva, unica altra giustiziera di una testa di serie, la numero 16, la belga Elise Mertens, per 4-6 6-3 6-2.

I risultati

Barty (AUS) (1) b. Siegemund (GER) (Q) 6-3 6-2

Rybakins (KAZ) (16) b. Van Uytvanck (BEL) 5-7 6-2 7-6 (8)

Muguruza (ESP) (11) b. Tomljanovic (AUS) 6-1 6-2

Yastremska (UKR) b. Kenin (USA) (6) 6-3 7-6 (4)

Ka. Pliskova (CZE) (3) b. Pera (USA) (Q) 6-3 6-0

Jabeur (TUN) b. Brady (USA) 6-4 6-3

Ostapenko (LAT) b. Strycova (CZE) 6-1 6-2

Kvitova (CZE) (8) b. Suarez Navarro (ESP) 4-6 6-3 6-0

Kuznetsova (RUS) b. Swiatek (POL) 6-2 6-2

Putintseva (KAZ) b. Mertens (BEL) (16) 4-6 6-3 6-2

Bencic (SUI) (4) b. Kudermetova (RUS) 6-4 4-6 7-6 (4)

Zheng (CHN) b. Zvonareva (RUS) 7-5 6-1

Sakkari (GRE) (15) b. Martincova (CZE) (Q) 3-6 7-6 (5) 6-0

Sabalenka (BLR) (9) b. Kontaveit (EST) 7-5 2-6 7-5

