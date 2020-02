WTA Doha: Camila Giorgi cede a Bernarda Pera nel turno decisivo delle qualificazioni

Camila Giorgi lotta fino in fondo ma alla fine cede alla statunitense Bernarda Pera e deve rinunciare all’ingresso nel tabellone principale del torneo WTA di Doha 2020. Sul cemento qatariota, dopo due ore e cinquantadue minuti di gioco, la numero 64 del ranking si impone con il punteggio di 7-6 (6) 4-6 6-4.

Il primo set dura un’ora e quattordici minuti ed è giocato sul filo dell’equilibrio. L’azzurra parte con l’handicap ma nel sesto game riesce a riequilibrare le sorti del parziale e nell’ottavo gioco piazza un altro break che le permette di andare a servire per il set. La marchigiana non sfrutta però la chance e si va dunque al tie-break, dove è la statunitense a prevalere per 8-6.

Il secondo set comincia con una serie di tre servizi persi: Giorgi si porta stabilmente in vantaggio e, nonostante un passaggio a vuoto in battuta sul 5-2, lo conserva fino al 6-4 finale. Il terzo e decisivo set è estremamente combattuto: è Pera ad avere il guizzo risolutivo nel decimo game, a chiudere sul 6-4 e a conquistare l’accesso al tabellone principale di Doha.

