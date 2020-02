WTA Doha: Rybakina, Bertens e Sakkari avanzano, eliminata Svitolina

Una giornata piuttosto intensa si è conclusa a Doha (Qatar), sede del torneo WTA di tennis. Un day-1 caratterizzato da conferme e anche da alcune sorprese. Alla voce “pronostico rispettato” le vittorie dell’olandese Kiki Bertens, della kazaka Elena Rybakina, della greca Maria Sakkari e dell’estone Anett Kontaveit. Bertens (n.6 del mondo) si è imposta contro la ceca Karolina Muchova (n.27 del mondo) con il punteggio di 6-2 6-4, guadagnando l’accesso agli ottavi di finale dove se la vedrà con la vincente tra la cinese Saisai Zheng e la russa Vera Zvonareva. Missione compiuta per Rybakina (n.17 del mondo), uscita vittoriosa dal match contro la rumena Sorana-Mihaela Cirstea per 3-6 6-3 6-1 in 1 ora e 43 minuti di partita. Nel secondo turno la kazaka si troverà sul proprio cammino la belga van Uytvanck (n.62 del mondo).

La greca Sakkari (n.20 WTA) non ha avuto problemi nel match contro la tedesca Julia Goerges, ko con lo score di 6-4 6-3. Stessa storia, stesso mare per l’estone Kontaveit, a segno contro la lettone Anastasija Savastova (n.40 del mondo). Senza dubbio la battuta d’arresto pesante è quella subita dal n.7 del mondo Elina Svitolina, superata dall’americana Amanda Anisimova con il punteggio di 6-3 6-2 in 1 ora e 5 minuti di partita. Una vittoria netta della giovane statunitense e un tonfo pesante per la giocatrice dell’Est Europa.