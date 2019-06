Tennis, WTA Eastbourne: titolo a Karolina Pliskova, Kerber ko in finale

Karolina Pliskova ha vinto il torneo WTA di Eastbourne, ultimo appuntamento sull'erba prima di Wimbledon. In finale la tennista ceca, numero 3 del mondo, ha battuto la tedesca Angélique Kerber, numero 5, in due set con il punteggio di 6-1, 6-4. Per Pliskova è il secondo titolo in carriera sull'erba di Eastbourne, dopo quello del 2017, terzo del 2019 e 14esimo in carriera.