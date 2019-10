La bielorussa Aryna Sabalenka si è aggiudicata la finale del WTA di Zhuhai (Cina). La giocatrice dell’Est (n.14 WTA) ha sconfitto l’olandese n.10 del mondo Kiki Bertens con il punteggio di 6-4 6-2 in 1 ora e 16 minuti di partita. Un match ben giocato da Sabalenka, che ha fatto valere la propria maggior pesantezza di palla nello scambio.

Nel primo set regna sovrano l’equilibrio ed entrambe le giocatrici concedono poco al servizio. Tuttavia, la bielorussa desta la miglior impressione e la palla break non sfruttata nel secondo game ne è una dimostrazione. E, dunque, nel decimo game, la n.14 del mondo la spunta per 6-4 contro l’olandese, messa in difficoltà dalle variazioni di ritmo della propria rivale.

Nel secondo set Sabalenka prende il largo e il break nel secondo gioco dà un chiaro connotato al match. Bertens non punge con i propri colpi e, al contrario, Sabalenka concede il bis, strappando ancora una volta il servizio all’olandese e completando l’opera sul 6-3.

