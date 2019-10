WTA Finals: Naomi Osaka si ritira e al suo posto subentra Kiki Bertens, Barty chiude da n. 1

Naomi Osaka si è ritirata dalle WTA Finals di Shenzen. La giapponese ha risentito di un problema alla spalla dopo il match vinto contro Petra Kvitova e quindi ha deciso di abbandonare il torneo. Queste le sue parole: “Mi dispiace dovermi ritirare dalle Finals. Quello di Shenzhen è un grande evento, il più importante dell’anno nel circuito WTA. Non è il modo in cui avrei voluto concludere questo torneo e la mia stagione. Non vedo l’ora di tornare in salute e spero di essere a Shenzhen anche il prossimo anno”.

Per la giapponese le WTA Finals restano davvero un tabù. Anche lo scorso anno Osaka si presentava con grandi aspettative ed invece perse tutte e tre le partite della prima fase, venendo subito eliminata. Anche in questa edizione era tra le principali favorite, ma oggi è arrivata la notizia del ritiro.

Al posto di Osaka subentra Kiki Bertens, reduce dalla sconfitta nella finale del WTA Elite Trophy di Zhuhai, che è una sorta di Masters B. L’olandese affronterà subito Ashleigh Barty e ha comunque ancora chance di accedere alle semifinali nonostante una partita in meno rispetto alle sue avversarie.

L’addio di Osaka e la sconfitta di Pliskova nel primo match regalano la matematica certezza ad Asheigh Barty di chiudere l’anno come numero uno del mondo. Nessuna può superare la campionessa del Roland Garros, che è certa di concludere la stagione in testa alla classifica mondiale.