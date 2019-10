Le WTA Finals si aprono con una gran battaglia e a spuntarla è Naomi Osaka in tre set su Petra Kvitova. Nel match valido per il gruppo rosso, la giapponese recupera da uno svantaggio di 2-4 e vince il primo parziale al tie-break (7 punti a 1). La reazione della ceca non si fa attendere in una partita dove i vincenti piovono copiosi, mentre il servizio non domina la scena.

Nel set decisivo, è la numero 3 del mondo a comandare con il break del 2-1, consolidato dal successivo 5-2. Kvitova annulla due match-point e tenta con orgoglio di ribaltare la sfida ma alla fine è Naomi Osaka a portarsi in vantaggio nel gruppo completato da Barty e Bencic. Sul cemento di Shenzhen il 7-6(1) 4-6 6-4 finale è un ottimo biglietto da visita per il torneo che chiude il 2019 del circuito femminile.