Anche Bencic stacca il pass per le semifinali. Bertens si ritira

Dopo Ashleigh Barty, anche Belinda Bencic accede alle semifinali delle Wta Finals in corso di svolgimento a Shenzhen. Nell'incontro del Gruppo Rosso la svizzera, numero 7 Wta, ha superato Kiki Bertens, numero 10 Wta, entrata come riserva dal secondo incontro del girone al posto di Naomi Osaka costretta al forfait per un infortunio alla spalla destra. L'olandese si è ritirata sul punteggio di 7-5, 1-0 in favore della sua avversaria per un non meglio precisato malessere dopo appena 61 minuti di partita.