Jasmine Paolini vince in rimonta contro Tamara Zidansek. L’azzurra agli ottavi

Buone notizie, finalmente, dal tennis femminile italiano. Dalla Cina con furore verrebbe da dire. Jasmine Paolini (n.126 del ranking), dopo aver ottenuto l’accesso al tabellone principale del WTA di Guangzhou, ha sconfitto al primo turno la slovena Tamara Zidansek (n.67 del mondo) con il punteggio di 3-6 6-3 6-3 dopo quasi due ore di gioco. Una prova di grande determinazione e volontà da parte dell’azzurra, in grado di rimontare dopo aver perso la prima frazione. Con questo risultato Paolini accede agli ottavi di finale dove affronterà la padrona di casa (n.6 del tabellone) Saisai Zheng.

Nel primo set va in scena il “Festival del break” e l’azzurra paga a caro prezzo i primi due turni al servizio, che consentono all’avversaria di portarsi in vantaggio 3-0 (doppio break). Dal terzo game in avanti, infatti, sono le risposte a prendere nettamente il sopravvento rispetto al fondamentale della battuta. Arrivano, infatti, sei break (tre per parte) che di fatto non cambiano la situazione favorevole a Zidansek, a segno nel primo parziale sul 6-3.

Nel secondo set l’avvio della 23enne nativa di Castelnuovo di Garfagnana è molto deciso: break in apertura e resa al servizio più convincente. L’italiana mantiene un buona percentuale di prime in campo (75%), ottenendo il 61% dei quindici e soprattutto trasformando in punti il 75% delle sue risposte contro la seconda in battuta dell’avversaria. Un dato quest’ultimo che giustifica una frazione ben gestita dalla nostra portacolori, archiviata sul 6-3.

Nel terzo set Jasmine parte fortissimo, volando sul 4-0 in un amen. I problemi al servizio, però, sono dietro l’angolo e infatti arriva il break nel quinto gioco. Fortunatamente per l’azzurra lo “scambio di cortesie” non si esaurisce qui, visti i due break (uno per parte) del sesto e settimo game. Nel nono arriva finalmente la chiosa sullo score di 6-3, concretizzando ai vantaggi il terzo match point (complessivo) avuto a disposizione.