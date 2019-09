Terzo acuto stagionale e in carriera, per Sofia Kenin che è andata a segno al Guangzhou International Women's Open, torneo Wta International che si è concluso sui campi in cemento di Guangzhou, in Cina. In finale la 20enne statunitense di origini moscovite, numero 20 del ranking Wta e terza favorita del seeding, ha battuto in rimonta per 6-7(4), 6-4, 6-2, dopo oltre due ore e mezza di battaglia, la 35enne australiana Samantha Stosur, scesa al numero 129 del ranking mondiale e in gara grazie a una wild card. Grazie al successo di Guangzhou Kenin si è assicurata il best ranking: da lunedì salirà al numero 17.