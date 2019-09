WTA Guangzhou: Jasmine Paolini si qualifica per il tabellone principale

Jasmine Paolini si qualifica per il tabellone principale del WTA International di Guangzhou. L’azzurra è infatti riuscita a superare il tabellone cadetto, superando con il punteggio di 4-6 6-1 6-4, in due ore e 15 minuti, la slovena Dalila Jakupovic nell’ultimo turno necessario a far parte delle migliori del torneo cinese. Non è ancora noto chi sarà la sua prima avversaria nel main draw (anzi, di quest’ultimo non ci sono tracce per ragioni sconosciute).

Nel primo set l’azzurra scappa subito sul 2-0, ma viene raggiunta dalla slovena senza troppi problemi: ne nasce una battaglia che porta Jakupovic, nella girandola dei break, a prendersi quello decisivo: il suo 6-4 arriva al decimo gioco sulla battuta avversa.

Dal secondo parziale in poi, invece, è un assolo di Paolini, che comincia a vincere tutti i game lottati, strappando per tre volte il servizio all’avversaria e mettendo il tutto in cassaforte sul 6-1. Storia simile fino a un certo punto nel terzo, dove arrivano due break per consentire alla toscana di allungare sul 5-1, prima di un attimo di flessione e della definitiva chiusura per 6-4 che significa settimo tabellone principale (125K esclusi) sul circuito maggiore.

federico.rossini@oasport.it