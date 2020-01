Muguruza, Mertens e Cornet vincono e conquistano gli ottavi

Si sono appena concluse le partite del primo turno del torneo WTA Hobert (Australia). Ad aprire il programma la vittoria a sorpresa della 20enne statunitense Catherine Cartan Bellis (n. 838) che ha superato in tre set 3-6 7-6 (4) 6-3 la ceca Marie Bouzkova (n. 59). Ha avuto bisogno di due set (6-4 6-1) la tunisina Ons Jabeur (n. 85) per avere la meglio sulla russa Ana Blikova (n. 58).

Spettacolo e colpi di scena nel match tra l’australiana Lizette Cabrera e la francese Caroline Garcia (n. 46). La tennista numero 129 del ranking ha battuto l’avversaria con il punteggio di 4-6 6-4 6-2. Vittoria in tre set anche per la francese Alizé Cornet (n. 60) che ha superato 7-5 1-6 6-2 la belga Alison Van Uytvanck (n. 47).

Molto combattuto anche il match tra la cinese Shuai Zhang e la belga Kirsten Flipkens (n. 79). La tennista numero 40 del ranking ha avuto bisogno di tre set (4-6 6-3 6-2) per avere la meglio sull’avversaria. Nessun problema per la spagnola Garbine Muguruza (n. 34) che si è liberata in poco più di un’ora e mezza della cinese Yafan Wang (n. 51) col punteggio di 6-1 7-5.

La belga Elise Mertens (n.17) ha letteralmente asfaltato la statunitense Christina McHale rifilandole un doppio 6-1. Nell’ultimo match di giornata Elena Rybakina (n. 30) ha avuto la meglio in due set (6-1 6-4) sulla slovena Tamara Zidansek (n. 69).

WTA Hobart

Bellis C. (Usa)-Bouzkova M. (Cze) 3-6 7-6 (4) 6-3

Jabeur O. (Tun)-Blinkova A. (Rus) 6-4 6-1

Cabrera L. (Aus)-Garcia C. (Fra) 4-6 6-4 6-2

Cornet A. (Fra)-Van Uytvanck A. (Bel) 5-7 6-1 6-2

Zhang S. (Chn)-Flipkens K. (Bel) 4-6 6-3 6-2

Muguruza G. (Esp)-Wang Y. (Chn) 6-1 7-5

Mertens E. (Bel)-McHale C. (Usa) 6-1 6-1

Rybakina E. (Kaz)-Zidansek T. (Slo) 6-1 6-4

salvatore.serio@oasport.it