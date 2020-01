WTA Hobart: Camila Giorgi fallisce l'accesso al tabellone principale, vince Kozlova

Niente da fare per Camila Giorgi. L’azzurra (n.99 del mondo) è stata eliminata nel turno decisivo delle qualificazioni del torneo WTA di Hobart (Australia) dall’ucraina Kateryna Kozlova (n.89 del ranking) con il punteggio di 6-2 6-2 in 1 ora e 16 minuti di partita. La marchigiana non ha mai trovato la quadra al cospetto della giocatrice dell’Est, abile a sfruttare le incertezze di Camila e a concludere il confronto in proprio favore.

Nel primo set l’avvio è decisamente negativo per la nostra portacolori: 3-0 e doppio break di ritardo. Domina la scena Kozlova, dettando i tempi dello scambio, al cospetto di una Giorgi fin troppo fallosa. E così, sullo score di 6-2, la prima frazione sorride all’ucraina.

Nel secondo set la musica non cambia e, dopo un iniziale “scambio di cortesie”, Camila cede di schianto al servizio, concedendo due break consecutivi e permettendo alla rivale di trovarsi avanti nello score 5-1, senza sfruttare quattro possibili chance del contro-break nel sesto game. Superato questo momento, la n.89 del ranking chiude sul 6-2.

